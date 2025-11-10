Росгвардейцы задержали в Подмосковье агрессивного водителя из ближнего зарубежья

10 ноября 2025, 16:46

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В деревне Дрожжино Ленинского городского округа сотрудники вневедомственной охраны задержали агрессивного водителя. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы обратили внимание на подозрительный автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения.

«Автомобилист совершал опасные манёвры, проехал на красный сигнал светофора, создавая угрозу для жизни и безопасности окружающих. Росгвардейцы заблокировали движение машины для проверки документов мужчины. Тот ответил отказом. Он вел себя агрессивно – нецензурно бранился и размахивал руками», – отметили в силовом ведомстве.