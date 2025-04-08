Росгвардейцы задержали в Королёве похитительницу партии кофе из магазина

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Женщину, которая попыталась тайно вынести из супермаркета, расположенного на Советской улице в Королёве, шесть банок кофе, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Поздним вечером поступил сигнал о срабатывании в супермаркете кнопки «Тревога». Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что женщина сложила банки с кофе в сумку и прошла мимо кассы, «забыв» заплатить за товар. Охранник магазина заметил это по камерам видеонаблюдения и вызвал наряд», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали «забывчивую» покупательницу. Ей оказалась 35-летняя жительница Волгоградской области. Выяснилось, что она крадёт из магазина уже не в первый раз: женщина ранее неоднократно заходила в супермаркет и выносила оттуда неоплаченные товары. Сейчас проводится проверка по факту происшествия.
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