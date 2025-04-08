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Росгвардейцы задержали в Королёве похитительницу партии кофе из магазина

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Женщину, которая попыталась тайно вынести из супермаркета, расположенного на Советской улице в Королёве, шесть банок кофе, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Поздним вечером поступил сигнал о срабатывании в супермаркете кнопки «Тревога». Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что женщина сложила банки с кофе в сумку и прошла мимо кассы, «забыв» заплатить за товар. Охранник магазина заметил это по камерам видеонаблюдения и вызвал наряд», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали «забывчивую» покупательницу. Ей оказалась 35-летняя жительница Волгоградской области. Выяснилось, что она крадёт из магазина уже не в первый раз: женщина ранее неоднократно заходила в супермаркет и выносила оттуда неоплаченные товары. Сейчас проводится проверка по факту происшествия.

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Врачи в Видном спасли мужчину со сломанной шеей
08 апреля 2025, 12:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

64-летнего мужчину с переломом верхнешейного отдела позвоночника спасли врачи Видновской клинической больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациента привезли по скорой. Выяснилось, что мужчина получил травму, поскользнувшись дома. Диагностика показала, что у пациента оскольчатый перелом второго позвонка со смещением и сдавлением спинного мозга.

«Этот перелом ещё называют «переломом висельника»‎. Он часто приводит к глубокой инвалидизации пациента и даже к летальному исходу. Но оперативно проведённое хирургическое вмешательство позволило вернуть пациенту полную двигательную активность, незначительные ограничения остались только в движении шеей», - рассказал нейрохирург Сергей Шипилин.
В ходе операции пациенту поставили на место смещённые позвонки и закрепили их с двух сторон фиксаторами с помощью специальных винтов. Кроме того, был удалён участок костной ткани первого позвонка, что позволило снять чрезмерное давление на нервные окончания.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо его уже выписали домой.

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Подмосковные боксёры завоевали 19 медалей первенства ЦФО
08 апреля 2025, 12:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на первенстве ЦФО по боксу среди юниоров 19-22 лет, такой результат обеспечил подмосковным спортсменам первое место в общекомандном зачёте турнира, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали первенства ЦФО получили Саид Алмазов из Одинцова, выступавший в весовой категории 92 килограмма, Одинамухаммад Одинаев из Электростали (весовая категория 71 килограмм), балашихинский боксёр Рафик Амирханов (весовая категория 57 кг), Арсений Захаров в весе 73 кг и Даниил Хоружий в весе 60 кг из Подольска, а также Фикрат Мухаметзянов (весовая категория 51 кг) и Егор Никитин (весовая категория 48 кг) из Раменского», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные боксёры Иван Кутырин, Егор Плоцын, Артур Камбегов, Кирилл Ерофеев, Леон Курчиев, Юрий Двали и Вячеслав Колясников.

А бронзовые медали в копилку сборной Московской области принесли Владислав Борисевич, Мехроч Рахимов, Гор Антонян, Сайдамир Салохидинов и Вячеслав Колясников.

Кроме того, Леон Курчиев получил специальный приз «За волю к победе».

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#московская область
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Подмосковье закупит более 130 единиц офтальмологического оборудования
08 апреля 2025, 11:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 130 единиц офтальмологического оборудования, включая лазеры, хирургические системы и офтальмоскопы, закупят для медицинских учреждений Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В этом году мы закупим в наши больницы более 130 единиц офтальмологического оборудования. На эти цели выделено свыше 863,4 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Офтальмологического оборудования в 22 больницы Подмосковья, в том числе — в Одинцовскую, Наро-Фоминскую, Видновскую, Пушкинскую и другие. Закупка медицинской техники ведётся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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Победу на региональном этапе турнира «Чудо-шашки» одержала команда из Щёлкова
08 апреля 2025, 11:18

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Финал регионального этапа всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди общеобразовательных учреждений завершился в Подмосковье, победу одержала команда из Щёлкова, второе и третье места заняли представители Ступина и Королёва соответственно, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Финальные игры областного этапа турнира проходили на базе школы №31 в Химках, за награды соревновались 30 команд из 30 подмосковных округов. В результате первое место заняла команда щёлковской школы № 12 им. В. П. Чкалова. На вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда ступинской школы №8, а бронзовую медаль завоевала команда гимназии «Российская школа» из Королёва», — говорится в сообщении.
Теперь команды, занявшие первое и второе призовые места, будут представлять Московскую область на финальном этапе турнира «Чудо-шашки».

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В Подмосковье спасли угодившего в вентиляцию хорька
08 апреля 2025, 11:01

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Хорька, оказавшегося в системе вентиляции многоквартирного дома в селе Новый Быт подмосковного округа Чехов, освободили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Вызов поступил в пятом часу утра. Жители одной из квартир сообщили, что слышат странный шум из вентиляционного отверстия между туалетом и ванной, и что этот шум явно издаёт какое-то живое существо», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли по указанному адресу, сняли вентиляционную решётку и увидели хорька. При этом животное не спешило покинуть своё убежище, а бегало по вентиляционному каналу от ванной к туалету и обратно, не давая взять себя в руки. В итоге спасатели всё е сумели подманить хорька и вытащили его.

Жильцы квартиры и их соседи сказали, что хорёк не является их питомцем, так что зверька передали на передержку и ищут ему хозяев.

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