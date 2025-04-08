В Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу и ранил охранника

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В школе №3 Нового Уренгоя произошел инцидент, в результате которого пятиклассник напал на свою одноклассницу с ножом. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
Согласно информации, полученной от источников, конфликт между учениками возник в ходе ссоры. Тимофей Г., ученик пятого класса, попытался ударить девочку складным ножом, однако, благодаря куртке, она не получила серьезных травм.
В разгар конфликта вмешался охранник школы, который попытался остановить мальчика. В результате вмешательства охранника, Тимофей ранил его ножом в шею. Мужчина был срочно госпитализирован, однако, по последним данным, его жизни ничего не угрожает.
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В разгар конфликта вмешался охранник школы, который попытался остановить мальчика. В результате вмешательства охранника, Тимофей ранил его ножом в шею. Мужчина был срочно госпитализирован, однако, по последним данным, его жизни ничего не угрожает.
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Дарья Осипова