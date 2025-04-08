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В Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу и ранил охранника

Фото: iStock/Ben_Gingell

Фото: iStock/Ben_Gingell

В школе №3 Нового Уренгоя произошел инцидент, в результате которого пятиклассник напал на свою одноклассницу с ножом. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
Согласно информации, полученной от источников, конфликт между учениками возник в ходе ссоры. Тимофей Г., ученик пятого класса, попытался ударить девочку складным ножом, однако, благодаря куртке, она не получила серьезных травм.

В разгар конфликта вмешался охранник школы, который попытался остановить мальчика. В результате вмешательства охранника, Тимофей ранил его ножом в шею. Мужчина был срочно госпитализирован, однако, по последним данным, его жизни ничего не угрожает.

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#школы
#конфликт
#мужчина
В Бурятии пьяный мужчина угрожал гранатой продавцу ради алкоголя и сигарет
08 апреля 2025, 07:23

Фото: iStock/Ben_Gingell

Мужчина в Бурятии напугал продавщицу предметом, похожим на гранату, требуя алкоголь и сигареты. Об этом сообщили ранним утром 8 апреля в пресс-службе МВД по региону.
Опьяненный спиртным злоумышленник пришел в круглосуточный магазин и начал размахивать предметом, чтобы добиться своего. Это случилось 6 апреля.

«Продавец воспользовалась тем, что злоумышленник находился за дверью торговой точки, а диалог ведется через небольшую форточку, не выполнила требования и скрылась в подсобном помещении», — уточнили в Telegram-канале полиции.
За это время женщина успела вызвать полицию, после чего подозреваемого задержали. Ему 32 года, он уже был ранее судим и живет в Иволгинском районе.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что граната оказалась учебной и не могла навредить. Сейчас в отношении злоумышленника открыто уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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#граната
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Парень зарезал бывшую девушку и выбросил чемодан с ее останками в овраг
В Италии парень выбросил чемодан с останками бывшей девушки в лесной овраг
08 апреля 2025, 04:39

Фото: iStock/Hramovnick

В Италии бывший парень 22-летней студентки Иларии Сулы убил её и спрятал тело в чемодане, который выбросил в лесной овраг. Об этом сообщает издание The Pinnacle Gazette.
Останки девушки обнаружили 2 апреля недалеко от Рима. Последний раз Иларию видели живой 25 марта, когда она вышла из дома без объяснений.

«Она не попрощалась и не упомянула, куда идет», — вспоминали взволнованные соседи девушки.
Подозреваемый, 23-летний Марк Энтони Самсон, после исчезновения Сулы получал доступ к её соцсетям и публиковал посты, имитируя активность аккаунта погибшей. Какое-то время именно благодаря этому ее близкие верили, что с девушкой все в порядке.

Следствие считает, что Самсон нанёс жертве ножевые ранения, а затем попытался скрыть преступление, избавившись от чемодана с телом.

Убийство спровоцировало протесты в Риме и Мессине. Активисты требуют усилить борьбу с гендерным насилием: с начала 2024 года в Италии погибли 113 женщин, 99 из них — от рук партнёров или родственников.

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Королева красоты кинулась спасать ребенка во время землетрясения и погибла под руинами
NTK: экс-королева красоты погибла во время землетрясения в Мьянме, спасая ребенка
08 апреля 2025, 03:34

Фото: iStock/Srdjanns74

Первая обладательница титула «Мисс Туризм Мьянма» погибла под обломками 12-этажного жилого комплекса Sky Villa, разрушенного землетрясением 28 марта. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).
Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 3,6 тыс. человек, 5 тыс. получили ранения. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Вьетнаме и Китае.

Тело 28-летней Сили Ми обнаружили 2 апреля в городе Мандалай. По словам очевидцев, она бросилась спасать ребёнка в здание Sky Villa, когда начались толчки, но не успела выбраться до обрушения.

Организаторы конкурса «Мисс Туризм Мьянма» выразили соболезнования её семье. Ми выиграла титул в 2018 году и представляла страну на международном конкурсе.

Жилой комплекс Sky Villa, построенный в 2017 году, рекламировался как сейсмоустойчивый, но не выдержал удара стихии. В здании находились популярный бар, современный тренажёрный зал и жилые апартаменты.

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#землетрясение
#бар
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Замужняя сотрудница школьной столовой дважды переспала с учеником в своем доме
Daily Mail: В США сотрудница школьной столовой из Алабамы дважды совратила ученика
08 апреля 2025, 02:59

Фото: iStock/ra2studio

В штате Алабама (США) арестовали сотрудницу школьной столовой за совращение несовершеннолетнего ученика. Женщина склонила его к сексу несколько раз, пишет издание Daily Mail.
41-летняя Николь Виггинтон, работавшая в школе города Роджерсвилл, призналась в двух эпизодах сексуальной связи с подростком. По данным следствия, она дважды отвозила школьника к себе домой.

Возраст пострадавшего не раскрывается, но известно, что ему нет 19 лет и при этом больше 16. В Алабаме возраст сексуального согласия наступает как раз в 16 — однако в случаях, когда подросток вступает в сексуальную связь со взрослым, который выполняет роль опекуна или воспитателя, либо принадлежит к воспитательному учреждению, на «совратителя» все еще можно завести дело.

Николь Виггинтон, замужняя женщина и мать нескольких детей, сейчас содержится в тюрьме округа Лодердейл. Суд назначил залог в размере $100 тыс. (около 8,6 млн рублей). В соцсетях она часто публиковала фото с семьёй, создавая образ любящей матери.

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#суд
#сша
#женщина
#мать
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В московском ЖК произошла стрельба после драки дворников
Baza: В Москве у ЖК «Level Причальный» произошла стрельба после драки дворников
08 апреля 2025, 02:37

Фото: iStock/firina

В московском жилом комплексе «Level Причальный» произошла стрельба после драки между дворниками. Об этом пишет Telegram-канал Baza, показывая кадры с места происшествия.
«Пару часов назад дворники ЖК «Level Причальный» спровоцировали драку, в результате которой была слышна стрельба», — передал канал.
Один из участников потасовки якобы получил ранение, после чего коллеги оттащили его на парковку, скрыв от посторонних глаз. По словам жителей, среди участников драки был сотрудник, ответственный за уборку мусора и снега на территории комплекса.

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«Судя по одежде, тащили парня, который у нас на тракторе катается, мусор и снег убирает. И тащили его сотрудники нашего клининга», — заявили очевидцы.
Позже появилась информация, что никакой стрельбы не было: наблюдатели спутали ее со звуками ударов по машине.

«К шлагбауму подъехал автомобиль. В этот момент мимо проходил мужчина и начал бить по стеклу автомобиля. Водитель вышел из машины и попытался подраться этим мужчиной. Затем вмешалась охрана ЖК», — объяснили «Базе» в пресс-службе Level Group.
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