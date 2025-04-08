В Бурятии пьяный мужчина угрожал гранатой продавцу ради алкоголя и сигарет

Видео: Telegram-канал «Полиция Бурятии»
Мужчина в Бурятии напугал продавщицу предметом, похожим на гранату, требуя алкоголь и сигареты. Об этом сообщили ранним утром 8 апреля в пресс-службе МВД по региону.
Опьяненный спиртным злоумышленник пришел в круглосуточный магазин и начал размахивать предметом, чтобы добиться своего. Это случилось 6 апреля.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что граната оказалась учебной и не могла навредить. Сейчас в отношении злоумышленника открыто уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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«Продавец воспользовалась тем, что злоумышленник находился за дверью торговой точки, а диалог ведется через небольшую форточку, не выполнила требования и скрылась в подсобном помещении», — уточнили в Telegram-канале полиции.За это время женщина успела вызвать полицию, после чего подозреваемого задержали. Ему 32 года, он уже был ранее судим и живет в Иволгинском районе.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что граната оказалась учебной и не могла навредить. Сейчас в отношении злоумышленника открыто уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Мария Моисеева