Росгвардейцы задержали в магазине в Домодедове дебошира с патронами

28 августа 2025, 10:01

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, который едва не устроил потасовку в одном из магазинов в Домодедове, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Росгавардейцы находились на патрулировании, когда из сетевого гипермаркета на Каширском шоссе поступил сигнал тревоги.





«Прибыв на место, сотрудники Росгвардии выяснили, что один из покупателей попытался украсть из магазина продукты, а на просьбу оплатить товары отреагировал агрессивно», — говорится в сообщении.