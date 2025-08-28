Росгвардейцы задержали в магазине в Домодедове дебошира с патронами
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, который едва не устроил потасовку в одном из магазинов в Домодедове, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Росгавардейцы находились на патрулировании, когда из сетевого гипермаркета на Каширском шоссе поступил сигнал тревоги.
«Прибыв на место, сотрудники Росгвардии выяснили, что один из покупателей попытался украсть из магазина продукты, а на просьбу оплатить товары отреагировал агрессивно», — говорится в сообщении.Увидев росгвардейцев, дебошир попытался сбежать, но его задержали. Выяснилось, что это 28-летний местный житель, ранее судимый за организацию нелегальной миграции. При личном досмотре у мужчины нашли десять боевых патронов.
Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.