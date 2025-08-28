Житель Павловского Посада сжёг две машины и гараж бывшего коллеги
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
34-летнего жителя Павловского Посада задержали по подозрению в серии поджогов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина из-за личной неприязни уничтожал имущество бывшего коллеги по работе.
«Сначала злоумышленник ночью подъехал на машине к дому отца бывшего коллеги и с помощью бутылок с зажигательной смесью поджог гараж и припаркованную иномарку. А затем съездил в Электросталь, где тем же способом сжёг машину жены экс-коллеги», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовные дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
