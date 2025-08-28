Ангарский маньяк Михаил Попков признался в ещё двух убийствах
Следственный комитет Российской Федерации сообщил о новом обвинении в адрес Михаила Попкова, известного как «Ангарский маньяк». Об этом пишет РИА Новости.
По версии следствия, в августе 2008 года Попков, находясь на Московском тракте в Ангарске, встретил двух женщин. В ходе знакомства между ними произошла ссора.
В процессе конфликта, пока одна из жертв оставалась в автомобиле, Попков накинул веревку на шею девушки, находившейся на улице, и стал стягивать ее концы. Убедившись в том, что она не подает признаков жизни, он вернулся к автомобилю, вывел вторую женщину и убил ее аналогичным способом.
Попков полностью признал свою вину в инкриминируемом деянии. В настоящее время следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого. Это дело стало очередным эпизодом в громком расследовании преступлений, совершенных Попковым, который уже отбывает наказание за другие убийства.
