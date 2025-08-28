Бурый медведь напал на пожилого мотоциклиста в горах

28 августа 2025, 08:45

Бурый медведь укусил 73-летнего мотоциклиста на горной дороге в Румынии

Фото: iStock/JMrocek

Бурый медведь напал на 73-летнего мотоциклиста на знаменитой горной дороге Трансфэгэрэшан в Румынии. Об этом сообщает Romania Insider.