Бурый медведь напал на пожилого мотоциклиста в горах
Бурый медведь напал на 73-летнего мотоциклиста на знаменитой горной дороге Трансфэгэрэшан в Румынии. Об этом сообщает Romania Insider.
Пожилой мужчина остановился из-за пробки в районе Валя луи Стан, между крепостью Поенари и плотиной Видрару. В этот момент на него набросился хищник и вцепился зубами в правую икру. Прибывшие на место медики оказали помощь пенсионеру, однако тот, несмотря на рваную рану, от госпитализации отказался.
Отмечается, что местные власти неоднократно предупреждали туристов о рисках кормления диких животных, которые привыкают к людям и выходят к дорогам. Штрафы за это ужесточили после недавнего инцидента с летальным исходом. Теперь нарушителям придется отдать до 5000 евро.
В Румынии обитает самая крупная популяция бурых медведей в Европе, которая составляет от 10 до 12 тысяч особей. Из-за разногласий экологи и власти не могут определиться с методами контроля. В прошлом году парламент разрешил отстрел 481 медведя в год, что более чем вдвое превышает прежние квоты.
Это второе нападение медведя на этой же трассе в 2025 году. Ранее зверь напал на мотоциклиста из Италии и растерзал его, когда тот остановился возле знака «Не кормить медведей».
Читайте также: