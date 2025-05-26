Росгвардейцы задержали в Подмосковье грабителя-рецидивиста

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
20-летнего жителя Волгоградской области, разыскиваемого за грабёж, задержали в Воскресенске сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Патруль росгвардейцев находился на маршруте, когда заметил молодого человека, схожего по приметам с объявленным в розыск грабителем. Увидев патрульную машину, молодой человек попытался скрыться на чужом велосипеде, но далеко не уехал», — говорится в сообщении.Молодого человека догнали и доставили в полицию. По данным следствия, 7 мая в городе Белоозёрский округа Воскресенск злоумышленник подошёл к женщине, сорвал с её шеи золотую цепочку с кулоном общей стоимостью 100 тысяч рублей и скрылся. Ранее задержанный был судим за аналогичное преступление.
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