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В Подмосковье поймали продавца поддельных смартфонов

Видео: пресс-служба ГУ МВЖ по МО

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Мужчину, продававшего поддельные смартфоны, задержали полицейские из Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленник размещал в интернете объявления о продаже гаджета. Затем на парковке у торгового центра в Одинцове встречался с покупателем и передавал ему поддельный смартфон под видом оригинального. Так мошенник провернул две сделки, а третий покупатель заметил подделку и отказался приобретать товар», — говорится в сообщении.
По записям с камер видеонаблюдения полицейским удалось установить личность продавца. Им оказался 26-летний житель Ставропольского края. Мужчину задержали по месту его временного проживания в Рузском округе.

Сейчас проверяется причастность задержанного к других преступлениям.

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В Подмосковье стартовал турнир Школьной лиги по художественной гимнастике
26 мая 2025, 09:19

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Волейбольном центре Одинцовского городского округа состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований Школьной лиги по художественной гимнастике, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В турнире участвуют более 400 гимнасток, представляющих 21 регион России. Все спортсменки прошли региональный отбор. В индивидуальной программе заявлены 148 участниц. В соревнованиях по групповым упражнениям выступают 27 команд, а также 21 двое и 8 трио.

Среди почётных гостей церемонии открытия — депутат Московской областной думы, академик Российской академии образования Лидия Антонова, двукратная чемпионка Азии, мастер спорта международного класса Елизавета Назаренкова, директор Международной академии спорта, почетный работник сферы воспитания детей и молодёжи РФ Ольга Цыганкова и другие.

За главный трофей Школьной лиги борются команды из Луганской и Донецкой Народных Республик, Татарстана, Марий Эл, а также сборные из Астраханской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Ульяновской и Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Соревнования проходят в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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В Подольске до конца мая обновят и построят пять кабельных линий
26 мая 2025, 09:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Пять современных кабельных ЛЭП заработают в Подольске до конца текущего месяца, замену кабелей и строительство новых линий проводят специалисты филиала компании «Россети – Московский регион» — «Южные электрические сети», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В настоящее время работы уже завершены в посёлке МИС и деревнях Северово и Матвеевское, продолжаются — в деревнях Кутьино и Коледино. А в деревнях Малое Брянцево и Федюково ведётся капитальный ремонт кабельных линий», — говорится в сообщении.
Все работы ведутся без отключения электричества у пользователей.

В администрации муниципалитета также сообщили, что в 2025 году филиал «Южные электрические сети» модернизируют шесть питающих центров на территории округа, а также отремонтирует трансформаторные подстанции и распределительные пункты более чем в десяти населённых пунктах.

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Подмосковные росгвардейцы помогли эвакуировать людей во время пожара в Королёве
25 мая 2025, 16:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Работники Королёвского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области незамедлительно отреагировали на пожар в ТЦ «Пионер» и обеспечили эвакуацию граждан из здания, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Подмосковью.
Росгвардейцы оказали содействие прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС и помогли организовать безопасную эвакуацию посетителей торгового центра. Отмечалось, что площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. Причины инцидента все ещё устанавливаются.

Напомним, сегодня в подмосковном Королёве начался сильный пожар в ТЦ «Пионер». По данным Телеграм-канала SHOT пожар начался в ресторане, а затем огонь перешёл на магазин стройматериалов. Сейчас торговый центр полностью охватило пламя.

Вчера в этом же здании случился небольшой пожар. Местные жители подчёркивали, что тление продолжалось и ночью.

Ранее сообщалось, что школьный автобус загорелся на обочине в подмосковной Коломне. Инцидент произошёл около 10:34 вблизи одного из домов, расположенных на улице Озерской в селе Полурядинки.

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#происшествия
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Губернатор Воробьёв поздравил подмосковных выпускников с последним звонком
24 мая 2025, 12:46

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области)

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил школьников с последним звонком. Об этом сообщили в пресс-службе управления губернатора и правительства Московской области.
В этом году в регионе школу заканчивают свыше 135 тысяч ребят – почти 100 тысяч одиннадцатиклассников и более 35 тысяч девятиклассников. В образовательных учреждениях 24 мая проходят торжественные линейки, посвящённые последнему звонку. Андрей Воробьёв посетил одну из них в Наро-Фоминской СОШ №4, носящей имя генерал-майора В.В. Завадского. Глава региона пообщался с семьями участников СВО, чьи дети обучаются в этой школе.

Фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области

«В школах Подмосковья учится 1 миллион 90 тысяч детей, и для более 135 тысяч из них сегодня прозвучал последний звонок. Это всегда доброе, немножко грустное, но очень торжественное мероприятие. Хочу пожелать всем ребятам успешно сдать предстоящие экзамены. Уверен, что когда за спиной стоят родители, рядом находятся учителя, то все обязательно получится. Отдельные слова благодарности хочу сказать директору этой школы Елене Александровне Беликовой, родители мне рассказали о той команде учителей, которую вы здесь собрали. Она даёт результат и в образовании, и в патриотическом воспитании, и в спорте, – отметил губернатор Московской области.
Воробьёв подчеркнул, что эта школа особенная, поскольку носит имя героя СВО, и в ней учатся дети военнослужащих. Глава региона добавил, что здесь чувствуется особая атмосфера братства – Наро-Фоминский городской округ, Кантемировская, Таманская дивизия, военные подразделения, семьи военнослужащих.

Выпускник 9 класса Тамерлан Каруров пообщался с губернатором и рассказал, что его отец сейчас находится на фронте. Он также принимал участие в освобождении курского приграничья. А мама подростка Замира Шамсутдинова работает в фонде «Защитники Отечества».

Фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области

В этом году наро-фоминскую школу закончили более 50 молодых людей и девушек. Среди выпускников – 6 кандидатов на золотую медаль, 7 – на серебряную, а также победитель и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

СОШ №4 было присвоено имя героя СВО В.В. Завадского летом прошлого года. Владимир Завадский командовал легендарной гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Наро-Фоминске. Награжден двумя орденами Мужества, орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» и множеством медалей. Командир, учившийся в этой школе, погиб в зоне СВО.

Фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области

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МВД: возбуждено уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом на трассе М-12
24 мая 2025, 05:45

Фото: iStock/blinow61

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварии с участием микроавтобуса на трассе М-12 в Подмосковье, где погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.
«Следователем Следственного управления МУ МВД России "Ногинское" по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли женщина и ребенок, а также несколько человек получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело», — поделилась Петрова с РИА Новости.

Как оказалось, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ. Обвиняемых будут судить за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальным наказанием является лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, что 23 мая на трассе М-12 произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок. Авария случилась из-за столкновения микроавтобуса с двумя легковушками.

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