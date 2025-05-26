В Подмосковье поймали продавца поддельных смартфонов

Видео: пресс-служба ГУ МВЖ по МО
Мужчину, продававшего поддельные смартфоны, задержали полицейские из Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленник размещал в интернете объявления о продаже гаджета. Затем на парковке у торгового центра в Одинцове встречался с покупателем и передавал ему поддельный смартфон под видом оригинального. Так мошенник провернул две сделки, а третий покупатель заметил подделку и отказался приобретать товар», — говорится в сообщении.По записям с камер видеонаблюдения полицейским удалось установить личность продавца. Им оказался 26-летний житель Ставропольского края. Мужчину задержали по месту его временного проживания в Рузском округе.
Сейчас проверяется причастность задержанного к других преступлениям.
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