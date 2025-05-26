В Подмосковье поймали продавца поддельных смартфонов

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварии с участием микроавтобуса на трассе М-12 в Подмосковье, где погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.