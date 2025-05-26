Битцевский маньяк захотел «переехать» в колонию поближе к Москве

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Битцевский маньяк Александр Пичушкин, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), подал прошение о переводе в другую колонию в Мордовию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Преступник хочет находиться ближе к российской столице, чтобы родственники могли навещать его чаще. Он попросился в колонию «Торбеевский централ», расположенную менее чем в 500 км от Москвы. Стоит отметить, что от текущей колонии, которая находится в поселке Харп, до Москвы — около 3500 км.
Примечательно, что руководство колонии и представители ФСИН отказали в переводе, после чего Пичушкин направил жалобу на ведомство.
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Примечательно, что руководство колонии и представители ФСИН отказали в переводе, после чего Пичушкин направил жалобу на ведомство.
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Екатерина Коршунова