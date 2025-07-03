Москвичка пожаловалась на равнодушие полицейских после домогательств незнакомца
Москвичке, заявившей в полицию о домогательствах со стороны незнакомца, отказали в возбуждении уголовного дела. Рассказ пострадавшей опубликовал Telegram-канал «Осторожно новости».
Со слов девушки, все произошло в подземном переходе метро «Преображенская площадь». Жительница столицы уточнила, что к ней подбежал неизвестный мужчина, потрогал ее за интимные места и скрылся. В результате москвичку допрашивали несколько часов, выясняя, как глубоко незнакомец засунул руку. Мужчина получил штраф в тысячу рублей, но уголовное дело стражи порядка не возбудили.
Перед этим стало известно, что в частном детсаду Барнаула воспитательница душила ребенка на глазах у детей. Журналисты опубликовали видео инцидента.
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