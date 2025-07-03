Жителя Подмосковья угрозами заставляли арендовать землю за 20 млн рублей
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские задержали 48-летнего москвича по подозрению в вымогательстве. Он заставлял жителя Мытищ взять в аренду участок земли. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что москвич предложил 42-летнему жителю Мытищ арендовать на долгий срок участок размером 53 сотки за 20 миллионов рублей. Сначала житель Мытищ согласился, но при проверке законности сделки установил, что у арендодателя нет документов на участок. Тогда он отказался подписывать договор, но москвич стал угрожать ему расправой, если сделка не будет заключена», — говорится в сообщении.Опасаясь за свою жизнь, мужчина обратился в полицию. В результате правоохранители задержали вымогателя при передаче первой части выплаты — 1 миллиона 900 тысяч рублей. При обыске у задержанного изъяли договор аренды и документы на участок, оформленные на поставных лиц.