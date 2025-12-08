Росгвардейцы задержали в подмосковном Чехове пьяного и агрессивного водителя

08 декабря 2025, 17:33

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Чехове сотрудники вневедомственной охраны задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Автомобильный экипаж росгвардейцев двигался по ул. Московской, когда заметил подозрительный автомобиль. Его водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих.

«Блокировав машину, сотрудники Росгвардии задержали нарушителя. Буйный мужчина проявил в отношении правоохранителей агрессию. Он нецензурно выражал и пытался оказать сопротивление. Как выяснилось, нетрезвый 39-летний житель деревни Полома Ивановской области ранее уже был лишён права управления транспортным средством за аналогичное нарушение», – рассказали в пресс-службе.