В Подмосковье рецидивист пытался украсть из супермаркета детскую смесь для продажи

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В городском округе Пушкинский сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



«На пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из охраняемого торгового центра в городе Пушкино. Прибывшие стражи порядка установили, что в торговом зале посетитель сложил в пакет детскую смесь на общую сумму около 9000 рублей. Проходя через кассу, молодой человек сымитировал телефонный звонок и сделал вид, что забыл оплатить товар», – сообщили в силовом ведомстве.
Росгвардейцы задержали вора и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Тот рассказал, что хотел украсть детское питание, чтобы потом перепродать.

Как выяснилось, 26-летний уроженец Ставропольского края уже был судим, в том числе в августе этого года, за аналогичные преступления.
Лора Луганская

