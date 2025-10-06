Росгвардейцы задержали в Подольске похитителя продуктов из супермаркета
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже из сетевого супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Экипаж росгвардейцев получил сигнал тревоги из торговой точки на Молодёжной улице. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка выяснили, что неизвестный сложил в рюкзак около пяти килограммов мяса, три упаковки кофе и три банки консервов на сумму более 20 тысяч рублей. После этого он попытался выйти из магазина, не оплатив товар», – рассказали в ведомстве.Росгвардейцы сразу задержали вора. Им оказался 37-летний житель Тульской области.
Мужчину передали в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.