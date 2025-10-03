«Захотелось с деревом сфоткаться, прикольное дерево»: в Москве задержали закладчицу наркотиков
В Москве задержали женщину с крупной партией наркотиков. Она пыталась объяснить своё поведение желанием сфотографироваться с деревом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
52-летнюю жительницу Балашихи, роющуюся в кустах, заметили на востоке Москвы. При обыске у женщины нашли 12 свёртков с крупной партией запрещённых веществ.
Сначала задержанная объясняла своё пребывание в кустах желанием сделать фотографию с «прикольным деревом». Однако сотрудники Росгвардии не поверили в такую историю. Позже женщина призналась, что занималась разносом наркотиков, и жаловалась, что «проходила два часа, как дура», ища подходящие места для закладок.
Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Последующая экспертиза подтвердила, что в свёртках находился наркотик в крупном размере, уточнили в столичном управлении Росгвардии.
