«Захотелось с деревом сфоткаться, прикольное дерево»: в Москве задержали закладчицу наркотиков

03 октября 2025, 11:56

В Москве задержали закладчицу наркотиков из Балашихи

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве задержали женщину с крупной партией наркотиков. Она пыталась объяснить своё поведение желанием сфотографироваться с деревом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».