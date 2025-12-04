В Дагестане четырехлетний ребенок не выжил во время поездки в маршрутке
В Дагестане 4-летний мальчик не выжил во время поездки в маршрутке из детсада
В Дагестане четырехлетний мальчик не выжил во время поездки в маршрутке из детского сада. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Трагедия произошла в селе Параул Карабудахкентского района. В «Газели» вместе с воспитательницей и водителем находился ребенок. Мальчика посадили на заднее сиденье.
По предварительной информации, на шее дошкольника остался след от молнии свитера. Тело мальчика уже передали родственникам. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
Читайте также: