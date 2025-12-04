В Дагестане четырехлетний ребенок не выжил во время поездки в маршрутке

04 декабря 2025, 11:58

В Дагестане 4-летний мальчик не выжил во время поездки в маршрутке из детсада

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Дагестане четырехлетний мальчик не выжил во время поездки в маршрутке из детского сада. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.