Число отравившихся химическим веществом в доме в Москве возросло
Число отравившихся химическим веществом в доме в Москве увеличилось до трёх. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
ЧП произошло на Нижегородской улице. Из-за обработки квартиры на восьмом этаже средством против тараканов пострадали люди.
Сначала ухудшение состояния почувствовал жилец квартиры, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Затем аналогичные симптомы проявились у двух соседей.
Спасатели в химзащите работают на месте, зафиксировав превышение допустимой концентрации вредных веществ. В связи с этим из девятиэтажного дома эвакуируют всех жильцов.
