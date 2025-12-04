Достижения.рф

Число отравившихся химическим веществом в доме в Москве возросло

Число отравившихся химическим веществом в доме в Москве увеличилось до трёх. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



ЧП произошло на Нижегородской улице. Из-за обработки квартиры на восьмом этаже средством против тараканов пострадали люди.

Сначала ухудшение состояния почувствовал жилец квартиры, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Затем аналогичные симптомы проявились у двух соседей.

Спасатели в химзащите работают на месте, зафиксировав превышение допустимой концентрации вредных веществ. В связи с этим из девятиэтажного дома эвакуируют всех жильцов.

