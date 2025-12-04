04 декабря 2025, 12:14

SHOT: Число отравившихся химическим веществом в доме в Москве возросло до трёх

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число отравившихся химическим веществом в доме в Москве увеличилось до трёх. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.