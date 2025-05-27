Росгвардейцы задержали в Раменском мужчину с мефедроном

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 27 мая. Основные заторы отмечаются на двух федеральных трассах и шестнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.