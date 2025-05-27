Росгвардейцы задержали в Раменском мужчину с мефедроном

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Раменском 30-летнего местного жителя со свёртками с наркотиками, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Экипаж Росгвардии проезжал по лице Железнодорожная. Сотрудники обратили внимание на подозрительного мужчину, который, заметив служебную машину, выкинул что-то в кусты. Росгвардейцы остановили мужчину для проверки документов, и в ходе беседы он признался, что попытался избавиться от свёртков с наркотиками, которые распространяются через тайники-«закладки», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что вещество в свёртках является мефедроном. Общая масса наркотика составила 9,9 грамма. Против мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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