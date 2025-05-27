Жительница Алтая облила мужа смесью для бензопилы и подожгла во время ссоры

Фото: iStock/OlgaMiltsova
Жительница Алтая облила своего мужа смесью для бензопилы и подожгла. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Обвиняемая и пострадавший познакомились в социальных сетях несколько лет назад. Пара жила в селе Красногорском Алтайского края. В один из дней влюбленные поссорились.
36-летний мужчина нанес несколько ударов 40-летней женщине, а та дала отпор. Она достала из шкафа смесь бензина с маслом, которой заправляют бензопилу, облила жидкостью обидчика и подожгла.
Согласно информации SHOT, пострадавшего госпитализировали с многочисленными ожогами. Женщину задержали.
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36-летний мужчина нанес несколько ударов 40-летней женщине, а та дала отпор. Она достала из шкафа смесь бензина с маслом, которой заправляют бензопилу, облила жидкостью обидчика и подожгла.
Согласно информации SHOT, пострадавшего госпитализировали с многочисленными ожогами. Женщину задержали.
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Екатерина Коршунова