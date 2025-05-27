Под Новосибирском мужчина зарезал подростка из-за телефона

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В Новосибирском районе 21-летний мужчина убил своего знакомого – 17-летнего подростка. Преступник нанёс потерпевшему множественные удары ножом, он задержан, ему предъявлено обвинение. Как пишут СМИ, молодой человек был убит из-за телефона в праздник последнего звонка.
По данным СУСК по Новосибирской области, преступление было совершено ночью 25 мая. 21-летний обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый находились в лесном массиве на территории Новосибирского района. Между ними возник конфликт, во время которого задержанный достал нож и нанёс множественные удары в жизненно важные органы подростка. Молодой человек умер на месте происшествия.
Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время будет направлено прошение в суд об избрании в отношении преступника меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура контролирует ход расследования.
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Анастасия Чубина