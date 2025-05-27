Жителя Люберец будут судить за серию краж элитного алкоголя из магазинов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция завершила расследование в отношении проживающего в Люберцах 25-летнего уроженца Астраханской области, который крал спиртные напитки из магазинов в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что молодой человек приезжал по вечерам в Лобню на электричке, искал в интернете адреса магазинов с алкогольной продукцией и шёл туда. В магазине он подходил к витрине с элитным алкоголем, прятал под куртку одну или несколько бутылок и скрывался. Похищенное злоумышленник продавал по сниженной цене прохожим и пассажирам электрички по пути домой», — говорится в сообщении.Всего на счету злоумышленника семь таких ходок. Общая сумма ущерба, причинённого магазинам, составила свыше 125 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Лобненский суд.
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