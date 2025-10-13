Росгвардейцы задержали в селе Юдино подозреваемого в краже из гипермаркета
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже из сетевого гипермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Экипаж Росгвардии получил сигнал тревоги из находящейся под охраной торговой точки в селе Юдино. Прибыв на место, росгвардейцы установили, что неизвестный сложил в сумку средства личной гигиены на сумму более четырёх тысяч рублей и попытался покинуть торговый зал, не оплатив товар», – рассказали в пресс-службе.Силовики немедленно задержали гражданина. Им оказался 29-летний местный житель. Молодого человека передали полиции для дальнейшего разбирательства.