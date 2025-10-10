В Воскресенске Росгвардия задержала мужчину, проникшего в закрытый супермаркет
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской областиВ подмосковном Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего мужчину, который ночью проник в закрытый супермаркет на Привокзальной улице, сообщили в пресс-службе Росгвардии Московской области.
Экипаж выехал на сигнал тревоги, поступивший с охраняемого объекта — торговой точки. На месте росгвардейцы обнаружили сорванный замок на входе в магазин.
Внутри был местный житель Воскресенска в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина успел съесть готовую еду и собрать в пакет две бутылки алкоголя и восемь плиток шоколада — всё вместе на сумму более 5000 рублей.
Мужчину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.