Сотрудники Росгвардии пресекли дебош в ресторане в центре Москвы
В Центральном административном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали дебошира в одном из охраняемых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время патрулирования возле Марксистской улицы правоохранители получили сигнал «тревога» из ресторана. По прибытии на место происшествия администратор заведения сообщил, что один из посетителей не оплатил счёт и провоцирует драку с другими гостями.
В результате у входа в ресторан возникла массовая драка, которую сотрудники Росгвардии оперативно пресекли. Задержанным оказался 54-летний москвич. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отделение полиции.
