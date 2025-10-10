В Москве росгвардейцы задержали мужчину, преследовавшего студентку
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В столице росгвардейцы задержали мужчину, который преследовал студентку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали 25-летнего жителя столицы. Инцидент произошёл после поступления сигнала «Тревога» из учебного заведения в Госпитальном переулке.
Наряд прибыл на место и выяснил, что мужчина пытался проникнуть на территорию университета вслед за девушкой. По информации правоохранительных органов, задержанный является бывшим парнем студентки.
Он больше года навязчиво пытается привлечь её внимание, хотя девушка уже несколько раз обращалась в полицию. После задержания мужчину доставили в отделение для выяснения обстоятельств.
