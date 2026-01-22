В Подмосковье рецидивист украл электронику из квартиры знакомой

22 января 2026, 12:41

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, укравшего несколько гаджетов из квартиры в Электростали, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Технику злоумышленник похитил из квартиры своей знакомой, у которой он был в гостях.





«В список украденного вошли мобильный телефон, наушники, беспроводная колонка и зарядное устройство. Общая сумма ущерба составила свыше 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.