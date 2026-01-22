В Подмосковье рецидивист украл электронику из квартиры знакомой
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, укравшего несколько гаджетов из квартиры в Электростали, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Технику злоумышленник похитил из квартиры своей знакомой, у которой он был в гостях.
«В список украденного вошли мобильный телефон, наушники, беспроводная колонка и зарядное устройство. Общая сумма ущерба составила свыше 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Прихватив чужие вещи, мужчина сбежал, однако росгвардейцы организовали патрулирование территории и задержали его по приметам. Задержанный оказался 22-летним жителем Электрогорска, ранее судимым за незаконный оборот наркотиков, кражу и грабёж. Злоумышленника передали полиции для дальнейшего разбирательства