Росгвардия помогла задержать в Москве вымогателей, требовавших 10 млн рублей
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
В Москве при содействии спецназа Росгвардии задержали двоих подозреваемых в вымогательстве. По предварительным данным, с 2023 года злоумышленники требовали 10 миллионов рублей у 37-летнего сотрудника коммерческой организации, угрожая ему и его семье физической расправой.
«В конце мая 2025 года, опасаясь за свою безопасность, гражданин обратился в правоохранительные органы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны», — отметили в ведомстве.Задержанными оказались двое 35-летних мужчин, один из которых ранее был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело.