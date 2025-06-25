Росгвардия помогла задержать в Москве вымогателей, требовавших 10 млн рублей

25 июня 2025, 13:19

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

В Москве при содействии спецназа Росгвардии задержали двоих подозреваемых в вымогательстве. По предварительным данным, с 2023 года злоумышленники требовали 10 миллионов рублей у 37-летнего сотрудника коммерческой организации, угрожая ему и его семье физической расправой.







«В конце мая 2025 года, опасаясь за свою безопасность, гражданин обратился в правоохранительные органы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны», — отметили в ведомстве.