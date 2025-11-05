Росгвардейцы задержали ранившего двух человек мужчину в Москве — видео
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники Росгвардии по Москве задержали иностранца, подозреваемого в ранениях двух человек в центре столицы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, работники вневедомственной охраны на Хамовническом Валу установили и задержали 24‑летнего гражданина, который в ходе конфликта нанес двум мужчинам колото‑резаные ранения.
Соответствующую ориентировку стражи порядка получили от полиции. Задержанного передали правоохранителям, пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Накануне сообщалось, что Росгвардия задержала напавшего на водителя такси мужчину в Москве.
