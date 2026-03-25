Росгвардия Подмосковья отпразднует 10-летие в этом году
В этом году Росгвардия отпразднует две знаковые даты: 10-летие со дня образования и 215 лет со дня основания войск правопорядка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники подмосковного управления выполняют множество задач: охраняют правопорядок, важные государственные объекты и имущество граждан, следят за соблюдением правил оборота оружия. Они также участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, несут службу в других регионах, а некоторые бойцы спецподразделений задействованы «за ленточкой».
Кроме того, росгвардейцы активно участвуют в социальных акциях: собирают гуманитарную помощь, сдают донорскую кровь, навещают воспитанников детских домов и интернатов. Они также поддерживают семьи ветеранов и тех, кто потерял кормильца.
