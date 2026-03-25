В Мытищах реализуют масштабную программу развития дорог
В городском округе Мытищи продолжается реализация комплексной программы модернизации дорожной инфраструктуры. В настоящее время строятся пять новых дорог общей протяжённостью около 8 км, ещё один объект длиной 1,5 км находится на стадии проектирования. Три объекта планируется завершить уже в следующем году, остальные — к 2028 году, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Одним из ключевых проектов является строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира. Работы начались в декабре прошлого года, сейчас ведётся армирование подпорных стен. Проект предусматривает возведение путепровода длиной более 320 метров, обустройство тротуаров и четырёх съездов, а также строительство двух надземных пешеходных переходов. Новый объект с бессветофорным движением позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на один из наиболее загруженных участков округа. Также планируется реконструкция существующей кольцевой развязки, где в часы пик регулярно возникают заторы.
Продолжается и реконструкция моста через реку Клязьму. В рамках проекта будет построен новый двухполосный мост и обновлён участок дороги протяжённостью 1,1 км. На данный момент готовность объекта составляет 17%, ведётся монтаж пролётного строения. Открытие движения запланировано на конец 2026 года, завершение работ — на первый квартал 2028 года. Новый мост улучшит транспортную доступность микрорайона Пирогово и обеспечит удобный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.
Работы также ведутся на ключевых магистралях округа. На Пироговском шоссе продолжается реконструкция путепровода через железную дорогу, завершение строительства его левой части запланировано на конец 2026 года. Для сохранения пропускной способности будет возведён временный путепровод, а также обустроена велопешеходная дорожка протяжённостью 200 метров.
На Осташковском шоссе реконструируется участок длиной 430 метров. Дорогу расширят до четырёх полос движения, построят кольцевую развязку, тротуары и велодорожки. Завершение работ намечено на третий квартал 2027 года. Реализация проекта позволит снизить транспортную нагрузку и улучшить доступность близлежащих населённых пунктов.
В следующем году планируется завершить реконструкцию улицы Угольной. Здесь предусмотрено расширение проезжей части, создание пешеходной инфраструктуры и строительство разворотной петли для удобного выезда в сторону МКАД и Мытищинской хорды.
Кроме того, в стадии проектирования находится подъезд к жилому комплексу «Катуар» протяжённостью 1,5 км. Строительство планируется начать в текущем году, завершение — к концу 2028 года. Проект предусматривает организацию нового въезда и выезда с Дмитровского шоссе, что позволит повысить безопасность и сократить количество заторов.
Читайте также: