В Мытищах реализуют масштабную программу развития дорог

25 марта 2026, 17:57

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В городском округе Мытищи продолжается реализация комплексной программы модернизации дорожной инфраструктуры. В настоящее время строятся пять новых дорог общей протяжённостью около 8 км, ещё один объект длиной 1,5 км находится на стадии проектирования. Три объекта планируется завершить уже в следующем году, остальные — к 2028 году, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.