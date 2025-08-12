В Москве ребёнок на электросамокате попал под колёса автобуса
На западе Москвы произошло трагическое ДТП с участием подростков на электросамокате. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Вечером 11 августа в районе Никулинской улицы юношу на самокате отбросило под колеса автобуса.
По предварительным данным, водитель автобуса не заметил случившегося и покинул место происшествия. В результате аварии 16-летний водитель электросамоката скончался на месте. Его ровесник, пассажир самоката, получил различные телесные повреждения и был госпитализирован. Его состояние не уточняется.
Проводится расследование обстоятельств происшествия.
