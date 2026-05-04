Роспотребнадзор запустил второй этап «Диктанта здоровья 2026»

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Роспотребнадзора МО

Более 105 000 жителей Подмосковья стали участниками первого трека «Диктанта здоровья 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Роспотребнадзора Московской области.





Стартовый этап масштабной просветительской акции проекта «Санпросвет» под названием «Здоровая улыбка и чистые руки» проходил с 13 по 24 апреля по всей России. Он вызвал рекордный отклик у населения: общее число участников превысило 1,6 млн человек.

«Второй этап «Диктанта здоровья» начался 4 мая и продлится до 22 мая. Он объединяет две актуальные темы: «Движение – жизнь» и «Питаемся правильно». Принять участие можно на портале», – сказали в пресс-службе.