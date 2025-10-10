Росприроднадзор запускает «Школу региональных министров»

10 октября 2025, 13:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

С 6 по 8 ноября на базе Мастерской управления «Сенеж» пройдёт первый обучающий проект Росприроднадзора — «Школа региональных министров». Участие в нём подтвердили 153 специалиста из 81 региона России, включая руководителей Министерства экологии и природопользования Московской области.





Новая площадка станет местом открытого диалога между Росприроднадзором и региональными Министерствами. Проект позволит выстроить более плотное взаимодействие при совместном решении экологических задач.





«Это не просто техническое, административное мероприятие. Как известно, все объекты экологического надзора поделены на федеральные и региональные, у каждого из нас свои полномочия. Но жителю это неинтересно: он видит экологическую проблему и ожидает ее быстрого решения вне зависимости от того, в чьей зоне ответственности она находится», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В программе форума — обсуждение ключевых направлений экологической политики: контрольно-надзорная деятельность; учёт объектов с негативным воздействием; реализация федеральных проектов «Генеральная уборка», «Чистый воздух» и «Чистая вода».

Участники обсудят вопросы обращения с отходами, оценки экологического ущерба, документации и экологических платежей.