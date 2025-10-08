Достижения.рф

Школьники Подмосковья собрали рекордное количество макулатуры в сентябре

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Школьники Московской области поставили новый рекорд экопроекта «Разделяй и умножай». Только за сентябрь ребята собрали более 45 тонн бумажных отходов — старых газет, тетрадей и картона. Это не просто внушительная цифра, а реальный вклад в сохранение природных ресурсов и заботу об экологии региона, поделились в Минчистоты Московской области.



Организаторы проекта отметили, что именно школьники и педагоги стали главной движущей силой этого успеха.

«Особую благодарность волонтёры проекта объявляют образовательным организациям, которые показали просто выдающиеся результаты!» — отметили в команде «Разделяй и умножай».
Среди лидеров по сбору макулатуры в сентябре:
  • Жуковский — школа №13 с углублённым изучением отдельных предметов и лицей №14 им. М.М. Громова;
  • Подольск — школа №29.
Собранную макулатуру уже отправили партнёрам проекта на перерабатывающие заводы. Там бумага получит вторую жизнь — из неё сделают новые тетради, упаковку, бумажные полотенца и другую полезную продукцию.

Проект «Разделяй и умножай» помогает не только уменьшить количество отходов, но и сформировать у школьников экологические привычки и ответственное отношение к потреблению.
Инициатива реализуется по нацпроекту «Экологическое благополучие».
Ирина Паршина

