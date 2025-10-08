Школьники Подмосковья собрали рекордное количество макулатуры в сентябре

08 октября 2025, 17:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Школьники Московской области поставили новый рекорд экопроекта «Разделяй и умножай». Только за сентябрь ребята собрали более 45 тонн бумажных отходов — старых газет, тетрадей и картона. Это не просто внушительная цифра, а реальный вклад в сохранение природных ресурсов и заботу об экологии региона, поделились в Минчистоты Московской области.





Организаторы проекта отметили, что именно школьники и педагоги стали главной движущей силой этого успеха.

«Особую благодарность волонтёры проекта объявляют образовательным организациям, которые показали просто выдающиеся результаты!» — отметили в команде «Разделяй и умножай».