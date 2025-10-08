Школьники Подмосковья собрали рекордное количество макулатуры в сентябре
Школьники Московской области поставили новый рекорд экопроекта «Разделяй и умножай». Только за сентябрь ребята собрали более 45 тонн бумажных отходов — старых газет, тетрадей и картона. Это не просто внушительная цифра, а реальный вклад в сохранение природных ресурсов и заботу об экологии региона, поделились в Минчистоты Московской области.
Организаторы проекта отметили, что именно школьники и педагоги стали главной движущей силой этого успеха.
«Особую благодарность волонтёры проекта объявляют образовательным организациям, которые показали просто выдающиеся результаты!» — отметили в команде «Разделяй и умножай».Среди лидеров по сбору макулатуры в сентябре:
- Жуковский — школа №13 с углублённым изучением отдельных предметов и лицей №14 им. М.М. Громова;
- Подольск — школа №29.
Проект «Разделяй и умножай» помогает не только уменьшить количество отходов, но и сформировать у школьников экологические привычки и ответственное отношение к потреблению.
Инициатива реализуется по нацпроекту «Экологическое благополучие».