Россельхозбанк выделил аграриям Подмосковья более 150 млн рублей

В 2025 году малые фермерские хозяйства и предприниматели Подмосковья получили более 150 млн рублей от Россельхозбанка на проведение сезонно-полевых работ. Все средства аграриям выделили на льготных условиях, что помогло снизить финансовую нагрузку в самый ответственный период года. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.



Льготные кредиты позволили хозяйствам вовремя подготовить все к посевной и уборочной кампаниям, закупить технику, обновить инфраструктуру и увеличить объемы производства.

«Льготное финансирование — важный инструмент развития аграрного сектора. Благодаря этому механизму подмосковные фермеры получают доступ к ресурсам, необходимым для подготовки к посевной и уборочной кампании, приобретения сельхозтехники, обновления инфраструктуры и роста производства. Среди хозяйств, получивших поддержку, — производители зерновых и зернобобовых культур, овощей и картофеля, а также фермеры, занимающиеся разведением крупного и мелкого рогатого скота и свиноводством», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
​Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С начала 2025 года за финансированием в Россельхозбанк обратились более 14 фермеров региона, которые работают в сфере растениеводства и животноводства. Полученные средства помогли им провести подготовку к полевым работам и повысить эффективность своих хозяйств. В самом банке отмечают рост поддержки малого агробизнеса.
«Наша основная задача в Россельхозбанке делать так, чтобы фермеры имели все необходимые ресурсы для развития своих хозяйств. Одним из таких и является кредит на проведение сезонно-полевых работ. С каждым годом мы увеличиваем финансирование малых форм хозяйствования — так, в 2025 году этот рост составил 20%», — отметил директор Центра розничного и малого бизнеса АО «Россельхозбанк» Владимир Капранов.
​Фото: Медиасток.РФ
Сегодня для аграриев действуют пять спецпрограмм:
  • «Сезонный Стандарт. Растениеводство»,
  • «Сезонный Стандарт. Животноводство»,
  • «Под залог будущего урожая»,
  • «Сезонный. Переработка»,
  • «Кредит на приобретение зерна под залог».

В 2025 году в Подмосковье предусмотрели более 30 видов субсидий для поддержки аграрного сектора. Вся информация о требованиях и документах — на портале «Мой АПК».
Ирина Паршина

