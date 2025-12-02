Россельхозбанк выделил аграриям Подмосковья более 150 млн рублей

02 декабря 2025, 11:59

оригинал

В 2025 году малые фермерские хозяйства и предприниматели Подмосковья получили более 150 млн рублей от Россельхозбанка на проведение сезонно-полевых работ. Все средства аграриям выделили на льготных условиях, что помогло снизить финансовую нагрузку в самый ответственный период года. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.





Льготные кредиты позволили хозяйствам вовремя подготовить все к посевной и уборочной кампаниям, закупить технику, обновить инфраструктуру и увеличить объемы производства.



«Льготное финансирование — важный инструмент развития аграрного сектора. Благодаря этому механизму подмосковные фермеры получают доступ к ресурсам, необходимым для подготовки к посевной и уборочной кампании, приобретения сельхозтехники, обновления инфраструктуры и роста производства. Среди хозяйств, получивших поддержку, — производители зерновых и зернобобовых культур, овощей и картофеля, а также фермеры, занимающиеся разведением крупного и мелкого рогатого скота и свиноводством», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

​Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области



«Наша основная задача в Россельхозбанке делать так, чтобы фермеры имели все необходимые ресурсы для развития своих хозяйств. Одним из таких и является кредит на проведение сезонно-полевых работ. С каждым годом мы увеличиваем финансирование малых форм хозяйствования — так, в 2025 году этот рост составил 20%», — отметил директор Центра розничного и малого бизнеса АО «Россельхозбанк» Владимир Капранов.

​Фото: Медиасток.РФ

