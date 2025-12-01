Группа «Малино» возобновила стажировки для преподавателей аграрных вузов

01 декабря 2025, 17:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ведущие агропредприятия Подмосковья продолжают сотрудничество с отраслевыми вузами. В 2025 году группа компаний «Малино» вновь открыла стажировки для преподавателей, чтобы показать современные технологии и процессы агробизнеса на практике. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.