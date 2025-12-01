Группа «Малино» возобновила стажировки для преподавателей аграрных вузов
Ведущие агропредприятия Подмосковья продолжают сотрудничество с отраслевыми вузами. В 2025 году группа компаний «Малино» вновь открыла стажировки для преподавателей, чтобы показать современные технологии и процессы агробизнеса на практике. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что первых стажёров «Малино» приняла еще в марте 2025 года. В конце ноября преподаватели трёх факультетов Рязанского ГАТУ имени П.А. Костычева посетили два предприятия группы.
Первой площадкой стало ООО «Лукаморе». Компания производит 1 500 тонн лука-севка в год, обеспечивает около 20% российского рынка и использует современные хранилища объёмом 3 000 тонн. Второй точкой стала «Центральная усадьба Озёр», где выпускают чипсы из картофеля, выращенного на полях «Малино». Продукцию поставляют в крупные торговые сети и компаниям–производителям прохладительных напитков. Собственная торговая марка также популярна среди покупателей.
Во время стажировки преподаватели увидели полный цикл производства, обсудили вопросы локализации и импортозамещения, а также развитие компетенций в селекции и семеноводстве. Пройти практику на предприятиях «Малино» под руководством опытных наставников могут и студенты аграрных вузов и колледжей.
Такие стажировки укрепляют связь между образованием и агробизнесом, помогают развивать отрасль и формировать востребованные на рынке труда кадры.
