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Внештатный педиатр Подмосковья рассказала, как не пострадать от укуса клеща

Одинаева: избежать укуса клеща помогут закрытая одежда и отпугивающие средства
Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

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Укуса клеща помогут избежать закрытая одежда и отпугивающие средства, рассказала «Радио 1» внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.
По ее словам, лучше носить белую одежду, которая поможет заметить насекомое, прячущееся в лесах, полях, садах, парках и прочих тенистых и влажных местах. На рукавах и штанинах желательно иметь плотные манжеты или резинки, добавила директор НИКИ детства.

Одинаева рассказала, что делать, если встреча с клещом все же произошла. Сначала надо удалить насекомое пинцетом, причем так, чтобы не повредить его и не допустить попадания содержимого его желудка в кровь. Затем следует помыть руки с мылом и продезинфицировать место укуса. Если на коже есть черная точка, необходимо обработать место йодом.

«Удаленного клеща поместите в чистую емкость с небольшим количеством влажной ваты или ткани. В ближайшее время обратитесь в медицинскую организацию», — добавила педиатр.

Кроме того, Одинаева порекомендовала каждые пару-тройку часов тщательно осматривать подмышки, пах, волосы и другие скрытые участки тела.

«Будьте внимательны к детям и домашним животным, так как они особенно уязвимы», — резюмировала Одинаева.
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#педиатр
«Россети» скорректировали сроки ремонта после крупнейшей за 15 лет аварии в Подмосковье
«Россети» скорректировали сроки ремонта после крупнейшей аварии в Подмосковье
03 мая 2025, 08:36

Фото: iStock/LegART

В Московской области произошла одна из самых серьезных аварий на электросетях за последние 15 лет. Ночью 2 мая из-за сильного снегопада множество деревьев повалилось на линии электропередач, в результате чего тысячи жителей Подмосковья остались без электричества.
По словам генерального директора ПАО «Россети Московский регион» Александра Пятигора, устранить аварию в кратчайшие сроки было невозможно физически, первоначальный прогноз специалистов пришлось скорректировать. Стоит отметить, что энергетики не просто устраняют множественные обрывы линий электропередачи, но и одновременно строят новые ЛЭП протяженностью в несколько километров сразу на нескольких территориях, в том числе в труднодоступных местах — на болотах и в лесах.

В ликвидации последствий аварии принимают участие около 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники.

Пятигор рассказал, что из-за резкого снегопада сильнее всего пострадали Истринский, Рузский, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Талдомский городские округа, Солнечногорск и Клин. В данных округах продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Аварийщики восстановят электроснабжение в Подмосковье до конца дня 3 мая.

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Губернатор сообщил последнюю информацию о движении пригородных электричек
02 мая 2025, 18:26

Фото: istockphoto/Kirill Sirotiuk

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил последнюю информацию о движении пригородных поездов.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, на Белорусском направлении задержали восемь составов до двух часов, два поезда отменили и еще два отменили частично. Причиной стало затрудненное движение и отсутствие питания на фидерах. Сейчас неисправность устранили, задержки сокращаются.

На Рижском направлении задержали восемь составов до трех часов, четыре поезда частично отменили по причине отсутствия питания на всех фидерах. В настоящее время ситуация улучшается, движение вводят в график.

На Савеловском направлении задержали 24 поезда до двух часов, один поезд отменили по причине деревьев на пути, движение восстановили.

На Ярославском направлении задержали 13 поездов до двух часов, два поезда отменили по причине падения деревьев на пути. До полного восстановления остался один участок.

Ленинградское направление работает штатно. Всего задержали 60 составов по Белорусскому, Рижскому, Савеловскому и Ярославскому направлениям. Всего заказали 11 автобусов для вывоза 511 пассажиров. Аэропорты Жуковский, Домодедово и Шереметьево работают штатно.

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#россия
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#электрички
#новости
#андрей воробьёв
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Воробьев рассказал о ликвидации последствий циклона в Подмосковье
02 мая 2025, 15:05

Фото: Telegram-канал Воробьев LIVE

О текущей ситуации с ликвидацией последствий циклона в Подмосковье рассказал губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Долгопрудный, Химки, Пушкинский, Клин, Истра, Солнечногорск, Сергиев Посад, Руза, Дмитров и Талдом — самые сложные территории. Воробьев подчеркнул, что соцобъектам электричество вернут до 18:00, а в домах — до 23:00, согласно плану.

В Талдоме восстановили электроэнергию, в Дмитровском районе расчищают дороги и пути для спецтехники. В Рузском восстанавливают подачу электроэнергии и убирают с дорог деревья, а в Сергиево-Посадском — убрана большая часть деревьев. В течение дня в многоквартирных домах появятся свет, тепло и вода. Задействованы спасатели и сотрудники коммунальных служб, добавил Воробьев.

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#мир
#россия
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#новости
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Названы сроки восстановления движения поездов на Савеловском направлении
Минтранс МО: движения поездов на Савеловском направлении ожидается к 16 часам
02 мая 2025, 11:25

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

Из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в настоящее время затруднено движение поездов на однопутных участках Савёловского направления МЖД между станциями Соревнование и Большая Волга, а также Вербилки и Савёлово.
Наблюдаются проблемы на двухпутном участке Катуар – Лобня, сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

В настоящее время движение на Рижском и Ярославском направлениях частично восстановлено. Ведутся работы по устранению последствий. Для обеспечения перевозок курсируют компенсационные автобусы. По Савеловскому направлению восстановление ожидается ближе к 16:00.

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#движение
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Начальник ГУ МЧС России по Московской области рассказал о ситуации в регионе после стихии
Начальник ГУ МЧС России по МО Алексей Павлов: движение на дорогах восстановлено
02 мая 2025, 10:58

Алексей Павлов (Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО)

Ночью в Подмосковье зафиксированы аномальные для начала мая погодные явления: мощный циклон принес мокрый снег и сильный ветер, что вызвало образование наледи на линиях электропередач. В результате этого произошло падение множества деревьев и значительные повреждения инфраструктуры.
В настоящее время все оперативные службы региона устраняют последствия стихии.

Специалисты МЧС начали свою работу около 4:30 утра, сосредоточив усилия на освобождении проезжих частей, дорог регионального и муниципального значения, а также железнодорожных путей. Наибольшее количество работ было выполнено в районе Вербилок на Савеловском направлении. По последним данным, на дорогах наблюдаются некоторые затруднения, однако заторов нет, и движение полностью восстановлено, сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Алексей Анатольевич Палов.

Кроме того, МЧС Подмосковья оказывает поддержку энергетикам в восстановлении электросетей. Для этого сформированы два эшелона аварийных бригад. Первый эшелон состоит из 20 бригад, в общей сложности 72 человека, которые работают в северо-западной части Московской области, включая Сергиев Посад, Талдом, Дмитров, Клин, Солнечногорск и Истру. Также создан второй эшелон в резерве — это еще 32 бригады, состоящие из 104 человек, которые будут задействованы в случае ухудшения ситуации по запросам от энергетиков и местных властей.

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