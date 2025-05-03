Внештатный педиатр Подмосковья рассказала, как не пострадать от укуса клеща

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Укуса клеща помогут избежать закрытая одежда и отпугивающие средства, рассказала «Радио 1» внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.
По ее словам, лучше носить белую одежду, которая поможет заметить насекомое, прячущееся в лесах, полях, садах, парках и прочих тенистых и влажных местах. На рукавах и штанинах желательно иметь плотные манжеты или резинки, добавила директор НИКИ детства.
Одинаева рассказала, что делать, если встреча с клещом все же произошла. Сначала надо удалить насекомое пинцетом, причем так, чтобы не повредить его и не допустить попадания содержимого его желудка в кровь. Затем следует помыть руки с мылом и продезинфицировать место укуса. Если на коже есть черная точка, необходимо обработать место йодом.
Кроме того, Одинаева порекомендовала каждые пару-тройку часов тщательно осматривать подмышки, пах, волосы и другие скрытые участки тела.
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Одинаева рассказала, что делать, если встреча с клещом все же произошла. Сначала надо удалить насекомое пинцетом, причем так, чтобы не повредить его и не допустить попадания содержимого его желудка в кровь. Затем следует помыть руки с мылом и продезинфицировать место укуса. Если на коже есть черная точка, необходимо обработать место йодом.
«Удаленного клеща поместите в чистую емкость с небольшим количеством влажной ваты или ткани. В ближайшее время обратитесь в медицинскую организацию», — добавила педиатр.
Кроме того, Одинаева порекомендовала каждые пару-тройку часов тщательно осматривать подмышки, пах, волосы и другие скрытые участки тела.
«Будьте внимательны к детям и домашним животным, так как они особенно уязвимы», — резюмировала Одинаева.Читайте также:
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Никита Кротов