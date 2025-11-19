«Россети Московский регион» модернизировали электроснабжение для 15 000 жителей
Специалисты компании «Россети Московский регион» модернизировали электрооборудование 10 трансформаторных подстанций в Истре, Шаховской, Одинцово, Наро-Фоминске и Волоколамске на западе Подмосковья, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.
В муниципалитетах улучшили качество и повысили надежность электроснабжения для более, чем 15 000 жителей, социальных и инфраструктурных объектов.
Здесь установили современные ячейки напряжением 10 кВ российского производства. Новое оборудование достаточно компактное. Оно рассчитано на срок эксплуатации до 30 лет. Благодаря его небольшим размерам на площадях подстанций в будущем можно будет добавить больше ячеек и подключить к электросетям новых потребителей.
Ранее специалисты «Мособлэнерго» также модернизировали воздушную линию электропередачи, что повысило надежность электроснабжения 22 частных домов в микрорайоне Сходня Химкинского округа.
