«Россети Московский регион» модернизировали электроснабжение для 15 000 жителей

19 ноября 2025, 13:36

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

Специалисты компании «Россети Московский регион» модернизировали электрооборудование 10 трансформаторных подстанций в Истре, Шаховской, Одинцово, Наро-Фоминске и Волоколамске на западе Подмосковья, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.