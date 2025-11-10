В Волоколамске увеличили надёжность электроснабжения для 20 тысяч жителей

10 ноября 2025, 18:05

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Модернизацию электрооборудования провели сотрудники компании «Россети Московский регион» в Волоколамском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.





Благодаря выполненным работам надёжность снабжения электричеством увеличилась для 41 населённого пункта, где проживают свыше 20 тысяч человек.





«Энергетики филиала «Западные электрические сети» заменили более 15 километров алюминиевого провода на более надёжный самонесущий изолированный провод (СИП)», — говорится в сообщении.