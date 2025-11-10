В Волоколамске увеличили надёжность электроснабжения для 20 тысяч жителей
Модернизацию электрооборудования провели сотрудники компании «Россети Московский регион» в Волоколамском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Благодаря выполненным работам надёжность снабжения электричеством увеличилась для 41 населённого пункта, где проживают свыше 20 тысяч человек.
«Энергетики филиала «Западные электрические сети» заменили более 15 километров алюминиевого провода на более надёжный самонесущий изолированный провод (СИП)», — говорится в сообщении.Кроме того, в 48 трансформаторных подстанциях округа установили более мощное оборудование и расчистили от растительности 17 гектаров просек вдоль ЛЭП.
Ранее Минэнерго региона выпустило предупреждение о недопустимости вмешательства в работу энергетического комплекса Подмосковья. Подобные предложения россиянам всё чаще делают злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение их заданий, а иногда выдают себя за силовиков и угрозами принуждают граждан к порче электрооборудования.
Специалисты министерства напоминают, что на запретной территории можно получить смертельный удар током, даже не прикоснувшись к технике. Кроме того, разрушение энергообъектов может привести к крупным авариям, обесточить жилые дома, школы, больницы и предприятия. Возникает также риск крупных пожаров.
Поэтому о любом предложении, касающемся порчи объектов электроснабжения, следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по номеру: +7-800-224-22-22.