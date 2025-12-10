В Подмосковье в этом году не произошло ни одного пожара на торфяниках

10 декабря 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Московской области в текущем году не зафиксировали ни одного пожара на торфяниках. Такие данные привели в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.





Такой результат там назвали закономерным итогом масштабной работы по обводнению территорий. Большая гидротехническая система Подмосковья включает 76 инженерных комплексов, 970 километров каналов и 87 накопительных водоёмов. Общий регулируемый запас воды – 11 миллионов кубометров. Эта система удерживает осадки и паводковые воды, что предотвращает возгорание торфяников.

«В 2025 году подготовку к пожароопасному сезону в Подмосковье вели по чёткому плану. Была сформирована противопожарная группа из 126 сотрудников и 27 единиц спецтехники. В её распоряжении находилось 15 мобильных насосных станций. С апреля по сентябрь специалисты регулярно контролировали уровень грунтовых вод и влажность торфа», – отметили в региональном Минэнерго.