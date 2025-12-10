В Подмосковье модернизируют систему теплоснабжения в режиме нон-стоп
Специалисты Подмосковья продолжают обновлять системы теплоснабжения без. Круглогодичный цикл стал возможен благодаря проектному подходу: тщательному анализу ситуации, плану закупок и выполнению работ пошагово. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.
Сегодня сотрудники используют новые технологии и материалы. Они устанавливают умные тепловые пункты с автоматической регулировкой подачи тепла в реальном времени, прокладывают сверхпрочные трубы из композитных материалов со сроком службы до 50 лет и подключают цифровые датчики, которые отслеживают давление и температуру в каждой точке сети, предупреждая поломки за часы до их возникновения. Также строят компактные модульные котельные с эффективностью до 98% КПД.
«Второй год по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется самая масштабная программа модернизации системы теплоснабжения в стране. За это время капитально отремонтированы, реконструированы или построены более 200 источников тепла и 527 км сетей. Общий объем финансирования составил более 55 млрд рублей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Наибольший объем работ провели в Наро-Фоминске, Шатуре, Щелково, Одинцово, Егорьевске, Солнечногорске, Серебряных Прудах и Подольске. В 2026 году на программу модернизации выделят 34 млрд рублей.
Эти средства позволят обновить 323 объекта:
- 109 тепловых сетей протяженностью 160,2 км,
- 87 котельных,
- 59 блочно-модульных котельных,
- 67 центральных тепловых пунктов,
- 1 объект РТХ.