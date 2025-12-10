В Подмосковье модернизируют систему теплоснабжения в режиме нон-стоп

10 декабря 2025, 12:47

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Специалисты Подмосковья продолжают обновлять системы теплоснабжения без. Круглогодичный цикл стал возможен благодаря проектному подходу: тщательному анализу ситуации, плану закупок и выполнению работ пошагово. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.





Сегодня сотрудники используют новые технологии и материалы. Они устанавливают умные тепловые пункты с автоматической регулировкой подачи тепла в реальном времени, прокладывают сверхпрочные трубы из композитных материалов со сроком службы до 50 лет и подключают цифровые датчики, которые отслеживают давление и температуру в каждой точке сети, предупреждая поломки за часы до их возникновения. Также строят компактные модульные котельные с эффективностью до 98% КПД.





«Второй год по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье реализуется самая масштабная программа модернизации системы теплоснабжения в стране. За это время капитально отремонтированы, реконструированы или построены более 200 источников тепла и 527 км сетей. Общий объем финансирования составил более 55 млрд рублей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.