«Россети» скорректировали сроки ремонта после крупнейшей за 15 лет аварии в Подмосковье

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В Московской области произошла одна из самых серьезных аварий на электросетях за последние 15 лет. Ночью 2 мая из-за сильного снегопада множество деревьев повалилось на линии электропередач, в результате чего тысячи жителей Подмосковья остались без электричества.
По словам генерального директора ПАО «Россети Московский регион» Александра Пятигора, устранить аварию в кратчайшие сроки было невозможно физически, первоначальный прогноз специалистов пришлось скорректировать. Стоит отметить, что энергетики не просто устраняют множественные обрывы линий электропередачи, но и одновременно строят новые ЛЭП протяженностью в несколько километров сразу на нескольких территориях, в том числе в труднодоступных местах — на болотах и в лесах.
В ликвидации последствий аварии принимают участие около 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники.
Пятигор рассказал, что из-за резкого снегопада сильнее всего пострадали Истринский, Рузский, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Талдомский городские округа, Солнечногорск и Клин. В данных округах продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Аварийщики восстановят электроснабжение в Подмосковье до конца дня 3 мая.
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В ликвидации последствий аварии принимают участие около 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники.
Пятигор рассказал, что из-за резкого снегопада сильнее всего пострадали Истринский, Рузский, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Талдомский городские округа, Солнечногорск и Клин. В данных округах продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Аварийщики восстановят электроснабжение в Подмосковье до конца дня 3 мая.
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Екатерина Коршунова