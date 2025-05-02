В Дмитрове начали ликвидацию последствий майской непогоды

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Из-за неблагоприятных погодных условий, включая мокрый снег, сильный ветер и образование наледи на линиях электропередач, в нескольких населенных пунктах Дмитровского округа наблюдаются перебои с электроэнергией. В течение последней ночи произошло массовое падение деревьев.
По информации от администрации округа, в настоящее время на месте работают 7 бригад «Россетей», которые уже начали ликвидацию последствий стихии. Для ускорения восстановительных работ дополнительно направляются еще 12 бригад. Специалисты «МОС АВС» выехали для расчистки трассы вдоль линий электропередач. Дорожные службы придают приоритет очистке путей, необходимых для проезда аварийной техники.
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«Мы осознаем всю серьезность ситуации и делаем все возможное для быстрого восстановления подачи электроэнергии и тепла в дома», — заявил глава округа Иван Курданин в своем телеграм-канале.Читайте также:
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Анастасия Хохлова