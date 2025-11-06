Российская Премьер-Лига поможет создать базу знаний о футболе в РУВИКИ
Соглашение о сотрудничестве подписали интернет-энциклопедия РУВИКИ и Российская Премьер-Лига в ходе международного форума «Россия – спортивная держава». Об этом сообщает пресс-служба РУВИКИ.
Теперь в РУВКИ появится раздел «Энциклопедия российского футбола» — достоверная база знаний об отечественном футболе.
«В этом разделе можно будет найти информацию обо всех российских клубах, турнирах и рекордах. Материалы будут регулярно обновляться. Участие в создании энциклопедии примут представители клубных сообществ. Проверкой данных займутся эксперты РПЛ», — говорится в сообщении.Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что эта энциклопедия поможет сохранить память о лучших моментах российского футбола и популяризировать игру.