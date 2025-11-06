В Федерации санного спорта России высказались о возможном участии в ОИ-2026
Президент федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт высказалась о возможном участии спортсменов в зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По ее словам, в настоящее время ситуация оценивается как крайне сложная.
«Мы совместно с министерством спорта и с Олимпийским комитетом России при большой личной поддержке Михаила Дегтярёва работаем над вопросом о нашем участии на Олимпийских играх. Сейчас нет понимания. Сроки очень сжатые, совсем скоро стартует сезон. Впереди будет квалификация спортсменов», — отметила Гарт.
Она добавила, что российская сторона удовлетворена решением CAS, подтвердившим незаконность отстранения от международных соревнований. Теперь важно определить критерии допуска от международной федерации, подчеркнула Гарт.
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил часть апелляции Федерации санного спорта России (ФССР), разрешив российским саночникам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. CAS отменил запрет на участие нейтральных спортсменов в соревнованиях.