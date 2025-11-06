В Федерации санного спорта России высказались о возможном участии в ОИ-2026

06 ноября 2025, 14:39

Фото: iStock/Artur Didyk

Президент федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт высказалась о возможном участии спортсменов в зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По ее словам, в настоящее время ситуация оценивается как крайне сложная.





«Мы совместно с министерством спорта и с Олимпийским комитетом России при большой личной поддержке Михаила Дегтярёва работаем над вопросом о нашем участии на Олимпийских играх. Сейчас нет понимания. Сроки очень сжатые, совсем скоро стартует сезон. Впереди будет квалификация спортсменов», — отметила Гарт.