Три подмосковных робота прошли в финал Международной «Битвы роботов»

06 ноября 2025, 13:53

оригинал Фото: пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Сразу три команды из Московской области прошли в финальный этап Международного чемпионата «Битва роботов». По итогам четырёх отборочных этапов они вошли в число 32 сильнейших коллективов страны и теперь поборются за звание лучших инженеров-робототехников, рассказали в Мингосуправления региона.





В финал вышли:

в категории до 110 кг — команда SOLARBOT (Балашиха) с роботом Phoenix;

в категории до 1,5 кг — SOLARBOT (Балашиха) с роботом PiP и команда 2ФМ (Фрязино) с роботом PinkPong 2.

Фото: пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

