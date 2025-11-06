Достижения.рф

Три подмосковных робота прошли в финал Международной «Битвы роботов»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Сразу три команды из Московской области прошли в финальный этап Международного чемпионата «Битва роботов». По итогам четырёх отборочных этапов они вошли в число 32 сильнейших коллективов страны и теперь поборются за звание лучших инженеров-робототехников, рассказали в Мингосуправления региона.



В финал вышли:

  • в категории до 110 кг — команда SOLARBOT (Балашиха) с роботом Phoenix;
  • в категории до 1,5 кг — SOLARBOT (Балашиха) с роботом PiP и команда 2ФМ (Фрязино) с роботом PinkPong 2.
Фото: пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
В этом году на участие в чемпионате подали более 300 заявок, к соревнованиям допустили 112 команд. После серии отборов в финал прошли 32 сильнейшие — по 16 в каждой весовой категории.

Фото: пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
«Битва роботов» — это международный чемпионат, где участники создают боевых машин и управляют ими в динамичных поединках. В командах — и опытные инженеры, и начинающие конструкторы. С 2023 года соревнования проходят ежегодно при поддержке Минцифры России, оператором выступает АНО «Инженеры и роботы», технологическим партнёром — VK, индустриальным — «ИКС Холдинг».
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0