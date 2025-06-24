Российские агроэкспортеры участвуют в бизнес-миссии в Чэнду
С 24 по 26 июня в китайском Чэнду проходит деловая миссия российских агроэкспортеров, организованная Минсельхозом России и Федеральным центром «Агроэкспорт». В мероприятии задействованы свыше 50 компаний из России — производители мяса, молочной продукции, зерна, растительных масел, рыбы, кондитерских изделий и напитков, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подмосковье представляют 10 организаций. Среди них — ПАО «Группа Черкизово» и ГК «Агропромкомплектация» (мясная продукция), ГК «ЭкоНива» и АО «Эйч энд Эн» (молочное направление), ООО «Объединенные кондитеры» и АО «Волшебница» (кондитерская отрасль), а также производитель напитков ООО «Алкогольная Сибирская Группа». В составе делегации также предприятия ГК «Дядя Ваня», АО «Агрохолдинг Белая Дача» и ГК «Русагро».
Программа бизнес-миссии включает прямые переговоры с представителями китайских компаний, презентации российской продукции, круглые столы и обсуждение перспектив расширения экспортных поставок и поиска новых каналов сбыта.
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