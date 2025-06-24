Российские агроэкспортеры участвуют в бизнес-миссии в Чэнду

24 июня 2025, 17:53

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 24 по 26 июня в китайском Чэнду проходит деловая миссия российских агроэкспортеров, организованная Минсельхозом России и Федеральным центром «Агроэкспорт». В мероприятии задействованы свыше 50 компаний из России — производители мяса, молочной продукции, зерна, растительных масел, рыбы, кондитерских изделий и напитков, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.