Россиян призвали сообщать в ФСБ о подозрительных предложениях от неизвестных
Россиян предупредили о том, что западные спецслужбы и СБУ пытаются использовать в своей деятельности обычных граждан – обманом, подкупом, шантажом, через интернет и мессенджеры.
«Вас просят сфотографировать объект, проследить за человеком или автомобилем, передать посылку. Это преступление. Не рискуйте своей свободой, будущим и жизнями других. Помните: ваша бдительность – безопасность ваших близких и нашей страны», – говорится в сообщении.В случае поступления подобного предложения необходимо немедленно обратиться в ФСБ России по телефону 8 (800) 224-22-22.