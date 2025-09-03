Россиян призвали сообщать в ФСБ о подозрительных предложениях от неизвестных

03 сентября 2025, 11:38

Россиян предупредили о том, что западные спецслужбы и СБУ пытаются использовать в своей деятельности обычных граждан – обманом, подкупом, шантажом, через интернет и мессенджеры.







«Вас просят сфотографировать объект, проследить за человеком или автомобилем, передать посылку. Это преступление. Не рискуйте своей свободой, будущим и жизнями других. Помните: ваша бдительность – безопасность ваших близких и нашей страны», – говорится в сообщении.